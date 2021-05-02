اليوم السابع
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العراق تعلن عن تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين الحكيم والعبادى

الأحد، 02 مايو 2021 04:00 ص
العراق تعلن عن تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين الحكيم والعبادى حيدر العبادى
وكالات

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أعلنت العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين رئيسي تيار "الحكمة" عمار الحكيم وائتلاف "النصر" حيدر العبادى، وفقا لقناة روسيا اليوم.
 
وحسب مراسلنا فإن "عمار الحكيم يرأس التحالف، بينما يرأس العبادي رئاسة المجلس القيادي".

وأوضح أن "التحالف الجديد يضم قوى سياسية وأخرى منبثقة من حراك تشرين".

يذكر أن حيدر العبادي كان رئيسا للحكومة العراقية بين عامي 2014 - 2018، ويعرف عمار الحكيم بأنه أحد أبرز الداعمين لوصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومة العراقية.

 


العراق

قوى الدولة الوطنية

عمار الحكيم

حيدر العبادى

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