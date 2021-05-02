العثور على جثة فتاة بمياه ترعة الإسماعيلية في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة فتاة تلبغ من العمر 17 عاما، بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس العام بوصول" بسملة ع ش ال " 17 عاما مقيمة أبوزعبل، محافظة القليوبية، وتبين من التحريات الأولية، العثور على جثة المجنى عليها بمياه ترعة الإسماعيلية، ويشتبه فى الوفاة جنائيا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام.

وبالعرض على برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.