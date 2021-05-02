العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عُثر رجال مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، علي جثمان سيدة مسنة في العقد السابع من العمر داخل شقتها بمدينة بيلا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من العميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا، يفيد أن أحد أهالي مدينة بيلا تقدم ببلاغ يفيد بانبعاث روائح كريهة من شقة جارتهم، سيدة وعمرها 74 سنة، بدائرة قسم بيلا.

وعلى الفور انتقل الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، ومعاونيه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتم التدخل وفتح الشقة من قبل رجال الشرطة، والذين عثروا على جثمان السيدة فى بداية التحلل مما يؤكد وفاتها منذ يومين، وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان لمشرحة مستشفي كفر الشيخ العام.

وكشفت التحريات، أن السيدة المتوفاة تعيش بمفردها في شقة بالدور الأرضي، وبسؤال الجيران وشهود العيان بالمنطقة، أجمعوا على أنها لم تخرج من منزلها منذ يومين كما هى عادتها.

وتبين من الفحص المبدئي، أن الوفاة طبيعية، ولا توجد ثمة شبهة جنائية حول الوفاة.

وتم إيداع الجثة، مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطبيب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية.