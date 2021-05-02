اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف تفاصيل إنشاء معهد قومى للتدريب بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية

الأحد، 02 مايو 2021 06:00 ص
الصحة تكشف تفاصيل إنشاء معهد قومى للتدريب بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان دور البحث العلمى ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور  خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل انشاء معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك لإتاحة فرص التدريب لكافة الأطباء في مصر، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
 
وأشار إلى أن المعهد سيضم مركز لبحوث الصحة العامة وآخر للأبحاث الإكلينيكية، مضيفًا أن مقره سيكون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تأسيسه على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وبتقنيات عالية الجودة.
 
ولفت مجاهد إلى ضرورة تقديم الأبحاث العلمية لكافة الملتحقين بالبرامج التدريبية للزمالة المصرية كشرط أساسي للتخرج والحصول على الترقيات الفنية، مضيفًا اتاحة البرامج التدريبية لإعداد الأبحاث العلمية والطبية، بالإضافة إلى كافة التدريبات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي المهني للأطباء.
 
 

الصحة

معهد قومى

بحوث الصحة

الزمالة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات

الخميس، 29 أبريل 2021 12:13 م

وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات

الخميس، 29 أبريل 2021 11:21 ص

"الصحة" تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 05:00 ص

استمرار ارتفاع الإصابات.. "الصحة" تسجل 1011 حالة إيجابية جديدة بكورونا و51 وفاة

الخميس، 29 أبريل 2021 12:51 ص

الصحة تنشر رقم تليفون للتواصل مع مديريتها بسوهاج

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة