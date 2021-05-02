الصحة تكشف تفاصيل إنشاء معهد قومى للتدريب بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان دور البحث العلمى ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل انشاء معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك لإتاحة فرص التدريب لكافة الأطباء في مصر، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار إلى أن المعهد سيضم مركز لبحوث الصحة العامة وآخر للأبحاث الإكلينيكية، مضيفًا أن مقره سيكون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تأسيسه على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وبتقنيات عالية الجودة.

ولفت مجاهد إلى ضرورة تقديم الأبحاث العلمية لكافة الملتحقين بالبرامج التدريبية للزمالة المصرية كشرط أساسي للتخرج والحصول على الترقيات الفنية، مضيفًا اتاحة البرامج التدريبية لإعداد الأبحاث العلمية والطبية، بالإضافة إلى كافة التدريبات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي المهني للأطباء.