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الصحة تؤكد توافر 45% من السعة السريرية بالمستشفيات لاستقبال حالات كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 05:30 ص
الصحة تؤكد توافر 45% من السعة السريرية بالمستشفيات لاستقبال حالات كورونا الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك توافرا لأكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة وتوافر مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بلغ 2 مليون و200 ألف لتر.

وأضاف مجاهد، أن هناك مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتاً إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.

وأوضح أنه يتم مراجعة نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأكسجين الطبى والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، مشيراً إلى استمرار تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية وفرق التمريض ضمن خطة الوزارة للتصدي الجائحة.


الصحة

كورونا

المستشفيات

الاكسجين

اليوم السابع بلس

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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