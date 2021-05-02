وقال موكشتاين ـ فى تصريحات اليوم الأحد، إنه يوجد بالفعل حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المتحور فى طفرته الهندية في ولايتي سالزبورغ وبورغنلاند ولكن لن تؤدى إلى تراجع خطط فتح البلاد بشكل كامل.

ولفت الوزير إلى أن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح ستكون كافية لتخفيف قيود كورونا، مشيرا إلى استمرار وزارة الصحة فى مراقبة الوضع فى الولايات المختلفة حتى حلول موعد فتح البلاد.

وأشار إلى أنه تم تشديد لوائح دخول المسافرين القادمين من الهند إلى النمسا، وأن القيود الحالية تجعل من الصعب جدًا على الفيروس المتحور القادم من الهند أن ينتشر فى البلاد، لافتا الى أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف بعد الفيروس الهندى المتحور على أنه "متغير مثير للقلق" مثل التحور البريطانى السابق.