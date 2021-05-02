وأفادت مصادر شرطية مطلعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكترونى صباح اليوم الأحد، أن التجمع الذى أطلق عليه اسم حفل "لا بوم 2" كان غير مصرح به، وبالتالى قام المئات من رجال الشرطة بتفريقه من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه .

وقال المتحدث باسم شرطة بروكسل إلسى ف ان دى كيرى إن الأشخاص اللذين وقعوا قيد الاعتقال، وُجهت إليهم تهم التمرد المسلح وتهديد الضباط وبيع المخدرات، وسوف يتعين عليهم البقاء داخل السجن حتى يتم الانتهاء من سير التحقيقات .

وأضاف فان دى كيرى:" أن خمسة عشر شخصًا تلقوا الرعاية الطبية من قبل الصليب الأحمر فى مكان الحفل، فيما نُقل 12 آخرين، من بينهم العديد من ضباط الشرطة، إلى المستشفيات لتلقى العلاج " .

وشارك العديد من الشباب فى التجمع الذي تم الإعلان عنه عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى ، وتم تنظيمه رغم الحظر الذى تفرضه السلطات للحد من تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من بين الحضور أيضا أعداد من منتقدى تدابير احتواء الجائحة .