اليوم السابع
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الشرطة البريطانية: نقل 4 أطفال للمستشفى بعد تناولهم حلويات يعتقد أنها تحتوي على "مخدر"

الأحد، 02 مايو 2021 05:00 ص
الشرطة البريطانية: نقل 4 أطفال للمستشفى بعد تناولهم حلويات يعتقد أنها تحتوي على "مخدر" الشرطة البريطانية
وكالات

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قالت الشرطة البريطانية إن 4 أطفال نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم صحياً إثر تناولهم حلويات يعتقد أنها تحتوي على نبات القنب المخدر.
وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية السبت أنه تم استدعاء الشرطة إلى منطقة "باوند لين" في مقاطعة سري جنوب شرقي إنجلترا وعثُر على 3 أطفال يتقيأون بشكل لا يمكن السيطرة عليه ويفقدون وعيهم.
وأوضحت الشبكة أن من نُقلوا إلى المستشفى هم: فتاة تبلغ 12 عاماً من العمر، وصبيان آخران 12 عاماً وآخر 13 عاماً. 
وأفادت الشبكة بأن جميع الأطفال الأربعة سيظلون في المستشفى للمراقبة.

بريطانيا

الشرطة البريطانية

تسمم اطفال فى بريطانيا

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