الشرطة البريطانية: نقل 4 أطفال للمستشفى بعد تناولهم حلويات يعتقد أنها تحتوي على "مخدر"

وكالات

قالت الشرطة البريطانية إن 4 أطفال نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم صحياً إثر تناولهم حلويات يعتقد أنها تحتوي على نبات القنب المخدر.

وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية السبت أنه تم استدعاء الشرطة إلى منطقة "باوند لين" في مقاطعة سري جنوب شرقي إنجلترا وعثُر على 3 أطفال يتقيأون بشكل لا يمكن السيطرة عليه ويفقدون وعيهم.

وأوضحت الشبكة أن من نُقلوا إلى المستشفى هم: فتاة تبلغ 12 عاماً من العمر، وصبيان آخران 12 عاماً وآخر 13 عاماً.

وأفادت الشبكة بأن جميع الأطفال الأربعة سيظلون في المستشفى للمراقبة.