اليوم السابع
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الرئاسة الفلسطينية تدين الإجراءات القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات "سبت النور"

الأحد، 02 مايو 2021 12:00 ص
الرئاسة الفلسطينية تدين الإجراءات القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات "سبت النور" الرئيس الفلسطيني محمود عباس
(أ ش أ)

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 أدانت الرئاسة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات "سبت النور" في قلب مدينة القدس، موضحة أن هذا الأمر أعاق وصول آلاف المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية في سلام وأمان.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحواجز واستفزاز المصلين وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، لن يرهب الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هويته الأصيلة والتمسك بممارسة شعائره الدينية واحتفالاته التقليدية التاريخية وممارسة الحرية الدينية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وأضافت "ستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه".

 

 

 


الرئاسة الفلسطينية

رام الله

إسرائيل

فلسطين

القدس المحتلة

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