الديكوفيل يثير بهجة الأطفال بكوم أمبو.. أول قطار قصب يتحرك وسط المواطنين.. صور

أسوان - صلاح المسن

يتواصل بمحافظة أسوان موسم عصير القصب وتسليم شحنات قصب السكر من المزارعين بمختلف أنحاء محافظة أسوان لمصانع السكر لإنتاج "السكر المحلى"، ومن الوسائل التي يتم بها نقل محصول القصب لمصانع السكر وهو قطار "الديكوفيل" والذي يعد أشهر الوسائل لنقل محصول القصب للمصانع خلال موسم حصاد قصب السكر.

ويشق قطار الديكوفيل العديد من القرى والزراعات وخاصة بمدينتي كوم امبو وإدفو، ويثير قطار الديكوفيل البهجة والفرح في نفوس الأطفال، حيث يترقب الأطفال مروره خلال موسم العصير التي تمتد حوالي 6 شهور في السنة.

وتستعد مصانع السكر قبل الموسم بتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة، كما تقع أحيانا حوادث لإنقلاب عربات قطارات الديكوفيل وهى محملة بالقصب.

جدير بالذكر ، أن قطارات الديكوفيل بمحافظة أسوان، ترتبط بفترة موسم عصر القصب، وقطارات الديكوفيل تعد إحدى الوسائل القديمة والتقليدية لنقل محصول قصب السكر من الزراعات وحتى المصانع بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة أسوان.

وموسم إنتاج السكر يبدأ من شهر ديسمبر ويستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، وخلال هذه الفترة تعمل مصانع القصب لمدة 24 ساعة يومياً ولمدة 140 يوماً دون توقف.











