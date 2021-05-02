"الداخلية" تضبط 30 طربة حشيش فى مداهمات أمنية بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى قيام (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.