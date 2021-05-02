اليوم السابع
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الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بالقليوبية وتنفذ 2241 حكما قضائيا

الأحد، 02 مايو 2021 02:39 م
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بالقليوبية وتنفذ 2241 حكما قضائيا حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.

أسفرت جهودها عن ضبط قطعتين سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة متهمين اثنين، و5 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها "كميات من المواد المخدرة المتنوعة" بحوزة 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وقطعة سلاح أبيض، ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا، وتنفيذ 2241  حكم قضائى متنوع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

 

 


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