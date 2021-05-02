اليوم السابع
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الداخلية العراقية تفتح تحقيقا فى هروب21 سجينا من مركز شرطة بمحافظة المثنى

الأحد، 02 مايو 2021 03:06 م
الداخلية العراقية تفتح تحقيقا فى هروب21 سجينا من مركز شرطة بمحافظة المثنى الشرطة العراقية
وكالات

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فتحت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، تحقيقا في هروب 21 سجينا من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي البلاد.
 
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن وزير الداخلية عثمان الغانمي، أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب السجناء من مركز شرطة قضاء الهلال.
 
 
وأمر وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية، ومديرية أمن الأفراد، للتحقيق في حادث هروب السجناء.
 
وطلب الوزير من اللجنة اطلاعه على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
 
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية ألقت القبض على 9 فارين من أصل 21 شخصا، في حين لا تزال الأجهزة الأمنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم بإجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين.

 


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