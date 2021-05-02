اليوم السابع
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الحادثة السابعة.. يقتل والدته بسبب الجن وتاجر يذبح زوجته وابنه نتيجة "وسواس"

الأحد، 02 مايو 2021 05:03 م
الحادثة السابعة.. يقتل والدته بسبب الجن وتاجر يذبح زوجته وابنه نتيجة "وسواس" أحمد الجعفرى
كتب كريم صبحى

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تغطية لأهم وأبرز الجرائم والقضايا والمحاكمات، أجراها "اليوم السابع"، وقدمها الزميل أحمد الجعفرى، من خلال برنامج "الحادثة السابعة"، سلطت الضوء على قضايا المرض النفسى، والتى انتهت بقتل رجل لزوجته وابنه فى الدقهلية، وقتل شاب لوالدته بمنطقة عين شمس.
 
 

كما شملت تغطية "الحادثة السابعة"، آخر تطورات قضية حادث قطار السويس، ومقتل حداد على يد شابين فى منطقة الوراق بسبب كوب شاى.

وسلطت التغطية الضوء على أبرز الأحكام الصادرة خلال الأسبوع الماضى، ومن بينها الحكم على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى.

 

 


الحادثة السابعة

وسواس قهرى

مرضى نفسى

جريمة قتل

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