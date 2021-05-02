اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى: تقارير عن إطلاق نار من سيارة مسرعة فى "مفرق تفوح"

الأحد، 02 مايو 2021 06:07 م
الجيش الإسرائيلى: تقارير عن إطلاق نار من سيارة مسرعة فى "مفرق تفوح" ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أصيب 3 مستوطنين بجراح، مساء الأحد، في عملية إطلاق نار قرب حاجز زعترة، قرب نابلس شمال الضفة الغربية، حسب تقارير عبرية، ووكالة قدس للأنباء.
 
وذكرت التقارير بأنّ النار أطلقت من سيارة مارّة، فيما تحدثت مصادر طبية عن عمليات إحياء تجري لأحد المصابين على الأقلّ. واكتفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول في بيان إنه "تلقى معلومات عن عملية إطلاق نار في الضفة الغربية." حسب التقارير العبرية.
 
وقال الناطق باسم الجيش في وقت لاحق: هناك تقارير عن عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة في "مفرق تفوح" والتفاصيل قيد الفحص.

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