"التموين": استمرار تشغيل مصانع بنجر السكر خلال أعياد شم النسيم

كتب مدحت وهبة

تواصل مصانع بنجر السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول البنجر من المزارعين إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر، كما وجه الوزير باستمرار تشغيل مصانع بنجر السكر خلال أعياد شم النسيم والإجازات الرسمية لتوفير سلعة السكر طوال الوقت للمواطنين.

ويذكر أن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب احدى شركات وزارة التموين، كان قد أكد أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و360 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 187 ألف سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا إنتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح " أبو اليزيد" انه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن، كما انه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن "لب بنجر" لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا، مما ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس.