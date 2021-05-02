التحفظ على 9 أطنان رنجة وأسماك هارنج غير صالحة للاستهلاك في الغربية.. صور

الغربية - فريق المحافظات

نجحت حملة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، برئاسة العميد محمد الميداني، فى ضبط 9 أطنان أسماك هارنج ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كان مدير مديرية الطب البيطرى قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم ومشاركة الأخوة المسيحيين بأعيادهم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقامت لجنة برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، برئاسة العميد محمد الميدانى رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وأطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بكفر الزيات.

وقامت الحملة بالمرور على بعض مصانع الأسماك المدخنة "الرنجة" بنطاق مركزى طنطا وكفر الزيات، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر للمخالفين بإجمالى 2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك ، و850 سمك رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ، و6 طن سمك هارنج المستخدم فى تصنيع الرنجة غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة.



احواض الرنجة



أحواض الرنجة_1



مصنع الرنجة