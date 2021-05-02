البابا فرنسيس يدعو لتحويل الإنفاق على السلاح إلى أبحاث الوقاية من الأوبئة

وكالات

قال البابا فرنسيس إن الأموال التي تُنفق على التسلح ينبغي أن تستخدم بدلاً من ذلك في منع تفشي الأوبئة مستقبلاً.

جاء ذلك لدى إطلاقه أمس السبت، إشارة البدء في صلوات ماراثونية تستمر شهراً في الكنائس الكاثوليكية بجميع أنحاء العالم للتضرع إلى الله لإنهاء وباء "كوفيد-19".

وترأس البابا تلاوة صلاة المسبحة الوردية في كاتدرائية القديس بطرس في اليوم الأول من شهر مايو، وهو شهر يكرسه الروم الكاثوليك تقليدياً للصلاة اليومية للعذراء مريم.

ودعا البابا فرنسيس الروم الكاثوليك إلى الصلاة طوال الشهر الحالي من أجل الأشخاص المتضررين من الوباء، مثل أولئك الذين لم يتمكنوا من وداع أحبائهم ممن راحوا ضحية الفيروس والعاملين في قطاع الصحة والفقراء والمشردين ومن يواجهون معاناة اقتصادية.

