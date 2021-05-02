البابا تواضروس: نشكر الله الذى أعطانا الفرحة ونصلى من أجل الرئيس والشهداء

كتب رامى محيى الدين



قال قداسة البابا تواضروس، خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، إن حاسة اللمس حاسة مضيئة لذلك نسلم على بعض بالأيادى وهو تعبير عن المصالحة والغفران، تتجدد حواسنا في عيد القيامة التي نعيش بها

وأضاف: نشكر الله الذى أعطانا أن نفرح اليوم في أعياد القيامة وأن تغمر الفرحة كنائسنا وبيوتنا والعالم كله، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعبه ومسئولياته الكثيرة التي يقوم بها حتى أننا نراه في أيام الإجازات يتفقد المشاريع الكثيرة نصلى من أجله، كما نصلى من أجل العديد من المسئولين في القطاعات المختلفة ونحيي قواتنا المسلة وشرطتنا الوطنية.. نحيى الذين يعملون لبناء هذا الوطن على كل المستويات ونريد أن تكون حياتنا وبلادنا متقدمة في العالم

وتابع قداسة البابا: نصلى من أجل كل شهداء مصر وكل المصابين ليعطيهم الله شفاء، ونصلى من أجل الوباء الذى اجتاح العالم بصورة مفزعة واثقين بأن يد الله الرحيم تستطيع أن ترحم العالم كله، ونصلى من أجل الأسر والمتألمة والمصابين ليمن الله عليهم بالشفاء، ونصلى لكل العاملين بالقطاع الطبي ليعطيم الله القدرة والقوة ونعزى من رحلوا وهم يعالجون مرضى ليس في الكورونا فقط .