الانتهاء من تطعيم 95% من العاملين بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشفت مصادر صحية بالبحر الأحمر، أنه تم تطعيم نسبة كبيرة جدا من العمالة المختلفة التابعة للقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة التطعيم لجميع فنادق المحافظة قرابة 95%.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة من وزارة السياحة بتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا، وذلك بهدف تأمينهم ضد الفيروس واستعداد لأى اشتراطات صحية تطلبها الدول الوافدة للسياحة لمصر، وكذلك استعدادا لعودة الوفود السياحية من جديد بعد انتشار اللقاح حول العالم .

وتابع المصدر أن غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عقل تشدد على إدارات الفنادق بسرعة إنهاء تطعيم جميع العاملين بلقاح فيروس كورونا فى أسرع وقت ممكن لتكون جميع المنشات الفندقية بالبحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود السياحية.

من جانب آخر، قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق بمدينة مرسى علم، أن مديرية الصحة أوفدت لجنة صحية لهم بعد التسجيل لجميع العاملين بالفندق عبر موقع الوزارة الخاص لتطعيم بلقاح كورونا وتم تطعيم جميع العاملين بالفندق بنسبة 100%.

وأضاف مدير الفندق لـ "اليوم السابع" أن النزلاء فى الفندق من جنسيات مختلفة عندما علموا بتطعيم جميع العاملين بالفندق استشعروا الأمان فى التعامل مع العاملين بالفندق وذلك مع اتباع أيضا الإجراءات الاحترازية المتبعة .

وتابع : أنه تم تطعيم جميع العمالة بما فيهم العاملين فى البازرات السياحية داخل الفندق واسطبل الخيل وجميع العمالة الملحقة بالمكاتب والأنشطة الآخرى داخل الفندق حتى يكون نسبة التطعيم 100% .

وطالبت نقابة المرشدين السياحين بالبحر الأحمر بتطعيم المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر الذين يعملون فى رحلات التفويج السياحى اليومى بين المقاصد السياحية الأثرية بين الغردقة والأقصر والقاهرة ، وضمهم إلى قائمة العاملين بقطاع السياحية لتمكينهم من التطعيم ضد فيروس كورونا باعتبارهم أول المتعاملين مع السياح .

كذلك طالب أصحاب البازرات السياحية وزيرة الصحة ووزير السياحة بضمهم ضمن العاملين فى السياحة لتطعيمهم بكونهم أيضا ممن يتعاملون مع السياح بشكل مباشر .

وخصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر مقر محدد لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى بأحد الفنادق القريبة من ميدان العروسة بوسط الغردقة ، بالإضافة للمقر الدائم والأساسى لتطعيم لقاح فيروس كورونا ، وهو وحدة صحة الأحياء شمال الغردقة ، كذلك هناك لجان صحية يتم إيفادها للفنادق لتطعيم العمالة إذا كانت هناك أعداد كبيرة جاهزة للتطعيم .



تطعيم العاملين فى السياحة بالبحر الاحمر



تطعيم العمالة السياحية



مقر التطعيم بالبحر الاحمر