الاتحاد الأوروبى: ندعم حرية الصحافة بمبادرات وآليات جديدة

كتبت: هناء أبو العز

قال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى، إنه في الوقت الذي أصبحت فيه التقارير الإعلامية المستقلة والحرة أكثر أهمية من أي وقت مضى ، لا تزال حرية الصحافة مهددة، ولا يزال الصحفيون يعانون من ظروف عمل قاسية مع زيادة الضغط المالي والسياسي والمراقبة وأحكام السجن التعسفية أو العنف بسبب قيامهم بعملهم.

وبحسب مرصد اليونسكو ، قُتل 76 صحفياً منذ عام 2020 ، فيما تم اعتقال أو مضايقة أو تهديد عدد أكبر في جميع أنحاء العالم، ومما يثير القلق بشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يستهدف الصحفيات.

وأضاف بوريل فى بيان صحفى بمناسبة اليوم العالمى للصحافة، أن حرية الصحافة هي قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي تدعمها العديد من المبادرات الأخيرة، تعد حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين من الأولويات الرئيسية لخطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وخطة عمل الديمقراطية الأوروبية. في عام 2020 ، حيث استفاد أكثر من 400 صحفي من آلية الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، بينما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مهمة لدعم الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة ومكافحة المعلومات المضللة في سياق الوباء في العديد من المناطق.

وفي العام الماضي ، أدان الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في بلدان حول العالم، وواصل الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك من خلال ممثله الخاص لحقوق الإنسان ، التعامل مع الصحفيين المستقلين المضطهدين وتدخل لدعم الصحفيين والمدونين المحتجزين.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التنسيق مع المنظمات والآليات الدولية ، وأحد الأمثلة على ذلك هو اقتراح المفوضية الأوروبية لقانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى مساءلة المنصات الرئيسية لجعل أنظمتها أكثر عدلاً وأمانًا وشفافية، ومواجهة المعلومات المضللة والسعي مع جميع الشركاء للحصول على وسائل فعالة لدعم نماذج الأعمال المستدامة لوسائل الإعلام المستقلة.