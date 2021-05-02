الإسكندرية تغلق شواطئها وتمنع الحفلات بالكافيهات والمطاعم فى شم النسيم.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محاتفظة الإسكندرية، حول استمرار غلق الشواطئ وتشديد الرقابة عليها لمنع التجمعات والتكدس فى إجازات شم النسيم حفاظا على سلامة المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورًا، مؤكدًا على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس.

الإسكندرية تغلق شواطئها وتمنع الحفلات



الإسكندرية تغلق شواطئها وتمنع الحفلات (2)



الإسكندرية تغلق شواطئها وتمنع الحفلات (3)



الإسكندرية تغلق شواطئها وتمنع الحفلات (4)



الإسكندرية تغلق شواطئها وتمنع الحفلات (5)