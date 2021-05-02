الأبنية التعليمية بالمنوفية: جارى إنشاء 46 مدرسة بتكلفة 332 مليون جنيه

المنوفية - محمود شاكر

قالت المهندسة وفاء صبحى عبدالعزيز مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، أن الهيئة تسعى على قدم وساق للنهوض بالخدمات المختلفة وإنهاء كافة المشرعات التى تقع على عاتق الهيئة من بناء وصيانة مدارس وغيرها من المشروعات التى تم إسنادها لها من خلال المحافظة أو التى تقوم بها من خلال القطاع الصحى ووزارة الصحة .

وأوضحت عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص قطاع المدارس فتقوم الهيئة بأنشاء 46 مدرسة موزعة على مراكز المحافظة، بإجمالى 918 فصل دراسى بتكلفة تصل إلى 332 مليون جنيه.

وأكدت عبد العزيز أن عدد المشروعات المنفذة لصالح المحافظة وصلت إلى 41 مشروعا، وتم الاستلام الإبتدائى 22 مشروعا، بينما جارى العمل فى 19 مشروع، والتكلفة لتلك المشروعات طبقا لأمر الإسناد تصل إلى 56 مليون جنية ، مشيرة إلى أن مشاريع المحافظة التى تم استلامها والتى تضم تطوير كورنيش شبين الكوم وحديقة سرس الليان وحديقة الطفل باشمون وحديقة الورد باشمون وكورنيش شبين الكوم .

وتابعت عبدالعزيز أن الهيئة تساهم بشكل كبير فى أنهاء مشروعات تابعة لوزارة الصحة، وذلك من خلال عدد من المشروعات المنفذة لصالح الوزارة والتى تضم تطوير مستشفى تلا المركزى علاوة على إنشاء 6 وحدات صحية، بالإضافة إلى مشروعات منفذة لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بعدد 8 مشروعات صيانة بمدينة تلا وتم الاستلام 5 وجارى العمل فى 3 مشروعات .