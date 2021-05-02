اعرف خطوات تصنيع الفسيخ والسردين من أشهر فسخانى بالشرقية.. فيديو وصور

الشرقية - فريق المحافظات

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا عن كيفية صناعة الفسيخ والسردين، وكيفية التفرقة بين الفسيخ الجيد والمغشوش وأنواعه الموجودة حاليا فى شم النسيم.

وقال الحاج سعيد الغزولى أشهر فسخانى بالشرقية: "اتعلمت تصنيع الفسيخ والسردين من أجدادى ووالدى ، لأن جميع عائلتى تجار فسيخ، مضيفا أنه تعلم تصنيع الفسيخ والسردين منذ نعومة أظافره، ولذلك اتقنتها تماما وعلمت أولادى نفس الصنعة كما علمنا أجدادى ووالدى لذلك ذاعت شهرتى فى المنطقة.

وقال إن مراحل تصنيع الفسيخ تبدأ من شرائه للأسماك وأنه يقوم بشرائه بنفسه من الملاحات التى يتم ريها من ترعة السلام، ثم تأتى مرحلة التصنيع فتقوم أولا بغسل الأسماك " الطوبار" جيدا ثم نقوم بوضعه داخل البرميل ثم يتم رشه بالملح بطريقة معينة ثم نضع الرصة الأخرى بالبراميل وهكذا إلى أن يمتلئ البرميل ويتم إغلاقه بأحكام بحيث لا يتسرب أى هواء داخله.

وأضاف أنه يقوم بتقليبها بالبراميل عدد من المرات حسب خبرته فى رش الملح عليها وعندما تصل السمكة إلى ثلاث أرباع سواها انقلها من البراميل إلى الثلاجة وأتركها عدد من الأيام إلى أن أتأكد أنها نضجت وتكتمل سواها اعرضها الجمهور لبيعها.



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الفسخانى وأولاده



داخل المحل



صاحب المحل وأولاده والعاملين معه