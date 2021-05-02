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اعتقال 9 أشخاص فى لندن بعد احتجاجات على منح الشرطة سلطات أوسع

الأحد، 02 مايو 2021 02:00 ص
اعتقال 9 أشخاص فى لندن بعد احتجاجات على منح الشرطة سلطات أوسع الشرطة البريطانية
كتب : أحمد علوى

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اعتقلت الشرطة البريطانية 9 أشخاص شاركوا في احتجاجات بالعاصمة لندن، أمس السبت، لمطالبة الحكومة بإلغاء تشريع مزمع سيمنح الشرطة سلطات أوسع.
 
وشارك أكثر من ألف شخص في مسيرة جابت وسط لندن وهم يرددون شعار "كيل ذا بيل" (اقتلوا مشروع القانون) خارج المباني الحكومية في حين رقص آخرون على إيقاعات موسيقية.
 
وقالت الشرطة في بيان إن 9 أشخاص اعتقلوا وإن قوات الأمن "ما زالت تشتبك" مع محتجين تجمعوا في متنزه بجنوب لندن بعد المسيرة.
 
وجرت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى بإنجلترا وويلز بما شمل بريستول التي شهدت اشتباكات على مدى عدة أيام بين الشرطة ومحتجين في مارس الماضي.
 
وتهدف الحكومة البريطانية، بموجب التشريع الجديد، إلى توسيع سلطات الشرطة لمنع الاحتجاجات السلمية التي يكون لها "تأثير تخريبي كبير" على الجمهور العام أو البرلمان.
 

بريطانيا

لندن

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