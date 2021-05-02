استمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى شاطئ دمياط الجديدة

دمياط- معتز الشربينى

قرر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، استمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ وإغلاق الحديقة المركزية وكافة المناطق الخضراء بالمدينة، ومنع جميع الفنادق والنوادي والقاعات من قبول أى حجوزات لإقامة أى مظاهر احتفالات خاصة بشم النسيم، وذلك لمنع التجمعات البشرية والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها.