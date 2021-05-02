استمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى شاطئ دمياط الجديدة

قرر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، استمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ وإغلاق الحديقة المركزية وكافة المناطق الخضراء بالمدينة، ومنع جميع الفنادق والنوادي والقاعات من قبول أى حجوزات لإقامة أى مظاهر احتفالات خاصة بشم النسيم، وذلك لمنع التجمعات البشرية والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها.
كما تقرر إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة وذلك لمنع التجمعات البشرية للحد من انتشار فيرس كورونا.
يأتى ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
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