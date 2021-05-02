اليوم السابع
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إندبندنت: مطالب لجونسون بالاستقالة فى ظل حديث متزايد عن فساد المحافظين

الأحد، 02 مايو 2021 02:45 م
إندبندنت: مطالب لجونسون بالاستقالة فى ظل حديث متزايد عن فساد المحافظين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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دعا عضو بارز بحزب المحافظين، رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إلى ضرورة الاستقالة لو انتهك القواعد الوزارية بشأن تجديد سكنه فى داونتنج ستريت، فى ظل قائمة متنامية من المزاعم الفساد فى المحافظين، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

 

واعترف زعيم حزب المحافظين الاسكتلندى، دوجلاس روس، بأنه يجب على رئيس الوزراء التنحى إذا تم انتهاك القواعد، بعد أن قال الأمر نفسه لزعيمة الحزب القومى الاسكتلندى نيكولا يتروجين فى وقت سابق هذا العام.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى تراجع فيه تفوق حزب المحافظين فى استطلاعات الرأى هذا الأسبوع بعد شهر من الفضائح التى تعرضت لها حكومة جونسون.

 

وفى استطلاع جديد أجرته صحيفة الأوبزرفر، انخفض تقدم حزب المحافظين من 11 نقطة إلى خمس نقاط فقط قبل أيام من انتخابات محلية  ستعقد هذا الأسبوع.

 

ومن بين المزاعم الأخيرة حول الفساد، ما قيل بأن المانحين المحافظين طلب منهم دفع تكاليف مشكوك فيها، بما فى ذلك رسوم مريبة لجونسون وأيضا أتعاب لمدربه الشخصى. ووفقا  لصحيفة التايمز، تلقى أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لم يكشف عن هويته شكوى من أحد المؤيدين الذين طلب منهم رسوم رعاية لابن جونسون ويلفريد البالغ من العمر عاما واحدا.

 

وبحسب ما تردد، فإن المانح قال للنائب: لا أمانع فى دفع ثمن المنشورات، لكنى مستاء أن يطلب منى الدفع مقابل مسح مؤخرة ابن رئيس الحكومة.

 

من جانبه، قال دومنيك راب، وزير الخارجية البريطانية إنه لا يعرف ما إذا كان طلب من المانح ذلك حقا، وصرح لسكاى نيوز قائلا: ليس لدى فكرة، لم نجرى محادثات مثل هذه مع رئيس الحكومة، لا أستطيع أن أعلق على كل نميمة تنشر فى الصحف.

 

 


المحافظين

بوريس جونسون

بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

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