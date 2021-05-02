اليوم السابع
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خالد صلاح
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إغلاق القرية الأولمبية والملاعب والنوادى وقاعات الأفراح التابعة لجامعة أسيوط

الأحد، 02 مايو 2021 03:30 م
إغلاق القرية الأولمبية والملاعب والنوادى وقاعات الأفراح التابعة لجامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، قراراً عاجلاً بإغلاق القرية الأولمبية وكافة الملاعب والنوادى وقاعات الأفراح التابعة للجامعة ، بدءًا من غد الاثنين 3 مايو ، تزامناً مع عيد شم النسيم وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك منتصف مايو الجارى ، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه وفقاً لنص قراره فسوف يتم وقف الأنشطة بنادى أعضاء هيئة التدريس ، ونادى الجامعة ، ونادى التجديف، وقاعات الأفراح، ونادى العاملين بالجامعة بكافة ملحقاته، والقرية الأولمبية بكافة ملحقاتها ، والملاعب الرياضية بالمدن الجامعية ، وكذلك الملاعب الرياضية بكافة كليات الجامعة مع إمكانية توصيل خدمات توصيل الوجبات للمنازل التى تقوم نوادى الجامعة بتقديمها للراغبين فى ذلك.

وأشار رئيس جامعة أسيوط ، أن ذلك القرار يأتى ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وتوفير كافة الخطوات التى من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، داعياً كافة الأفراد من داخل وخارج الجامعة إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة ، وذلك لتجنب الموجة الحالية من ارتفاع معدلات الإصابة وتكاتف الجهود والتعاون من أجل تخفيض نسبة انتشار الفيروس.


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