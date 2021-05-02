إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارتين على طريق بلبيس العاشر بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل عمره 4 سنوات اليوم الأحد، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بينهم طفل عمره ٤ سنوات بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وتحويل حالة إلي المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.