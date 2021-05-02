اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارتين على طريق بلبيس العاشر بالشرقية

الأحد، 02 مايو 2021 12:20 م
إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارتين على طريق بلبيس العاشر بالشرقية تصادم- أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل عمره 4 سنوات اليوم الأحد، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بينهم طفل عمره ٤ سنوات بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وتحويل حالة إلي المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


المركز الطبى العالمى

حادث تصادم

العاشر من رمضان

طريق بلبيس

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة