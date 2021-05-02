إصابة 3 أطفال سقطوا من أعلى لعبة داخل ملاهى جمصة بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أصيب ثلاثة أطفال بإصابات مختلفة عقب سقوطهم من على أحد الألعاب بالملاعب الموجودة بمنطقة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى جمصة إلى مأمور قسم جمصة بوصول ثلاثة أطفال مصابين بإصابات بالغة ادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز جمصة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال الأطفال أحد ألعاب الهواء، حدث عطل باللعبة مما أدى إلى سقوط الأطفال الثلاثة نتيجة العطل.

وعلى الفور، توجه رئيس مدينة جمصة إلى مكان البلاغ ، وتم التحفظ على كل المعدات والألعاب الموجودة داخل الملاهى ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.