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إخماد حريق مولد كهرباء وخزان وقود بأحد المنتجعات فى الساحل الشمالى

الأحد، 02 مايو 2021 11:32 م
إخماد حريق مولد كهرباء وخزان وقود بأحد المنتجعات فى الساحل الشمالى مطافى - أرشيفية
مطروح حسن مشالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمطروح، من إخماد حريق اندلع فى مولد كهرباء و3 خزانات وقود، داخل أحد المنتجعات فى الساحل الشمالى، ولا توجد خسائر أو إصابات بشرية. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمطروح بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت من إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المبانى القريبة، ويجرى حاليا تبريد مكان الحريق. 
 
وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب في مولد كهرباء و3 خزانات وقود سولار، سعة الخزان الواحد 500 لتر، وتبين أن خزانات الوقود خاصة بمولد الكهرباء، وتم الإطفاء بالمادة الرغوية بمعرفة رجال الإطفاء وجار التبريد لوجود حمل حرارى مرتفع.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، لإخطار النيابة للتحقيق في ظروف وملابسات الحريق، وستتولى الجهات المعنية البحث والتحرى لمعرفة أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.
 
 

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