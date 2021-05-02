أين يذهب شاغلو الوظائف القيادية بعد انتهاء خدمتهم؟

كتب أحمد حمادة

حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مصير أصحاب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في الجهاز الإداري للدولة فى حال انتهاء فترة شغلهم للوظيفة والمواقع الوظيفية التي ينقلون إليها.

ما هي الوظائف القيادية في القانون؟

قسم القانون الوظائف القيادية إلى 4 أقسام، أولا وظائف قيادية من المستوى الوظيفي الممتاز، وثانيا وظائف قيادية من المستوى العالي، ثالثا وظائف قيادية من مستوى مدير عام، رابعا وظائف الإدارة الإشرافية.

أين يذهب أصحاب الوظائف القيادية من المستوى الممتاز بعد انتهاء فترة شغل الوظيفة؟

حدد القانون أنه في حال انتهاء فترة شغل الوظيفة القيادية من المستوى الممتاز يتم تعيين الموظف ونقله كاستشاري قطاع.

أين ينقل موظف الوظيفة القيادية من المستوى العالي حال نهاية شغله للوظيفة؟

حدد قانون الخدمة المدنية انه في حال انتهاء شغله للوظيفة يتم تعينه كاستشاري إدارة مركزية

ماذا يكون مصير الموظف الذي وصل إلى درجة مدير عام في حال نهاية شغله للوظيفة؟

حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 انه في حالك نهاية شغل الموظف بهذا المستوى يتم نقله للعمل كاستشاري أدارة عامة

وفي حالة الموظف في الإدارات الإشرافية ماذا يكون مصيره؟

حدد القانون انه في تلك الحالة يتم نقله في وظيفة تكرارية من المستوى الوظيفي أ.