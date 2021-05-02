أهالى شمال سيناء يشاركون قساوسة مطرانية العريش احتفالات عيد القيامة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش اليوم، مشاركة أهالى شمال سيناء قساوسة مطرانية العريش احتفالات عيد القيامة المجيد وسط إجراءات احترازية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أنه قام اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء (نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم) يرافقه عدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى بزيارة إلى مطرانية سيناء الشمالية بضاحية السلام بالعريش لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى وعدد من الأسر المسيحية.

وأكد نائب المحافظ على وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى وأن الجميع مصريين يعيشون على أرض واحدة ويجمعهم وطن واحد، كما نقل تحيات المحافظ إلى جميع المسيحيين على أرض شمال سيناء وكافة ربوع مصر وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى مشاركة المسلمين لجميع أخوتهم المسيحيين فى جميع المناسبات.

وأشاد بروح التعاون والألفة بين أبناء الشعب المصرى متمنيا دوام الاستقرار والأمن.

ومن جانبه أكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية على العلاقات الطيبة التى تربط بين كل من المسلمين والمسيحيين على أرض مصر وخاصة سيناء التى كانت مسرى الأنبياء ومسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن أرض سيناء هى المكان الوحيد الذى باركته العائلة المقدسة عند المجىء إلى مصر، وأن هذا المسار مسجل تاريخيا وموجود على أرض الواقع فى شمال سيناء التى تعتبر مدخل العائلة المقدسة الى أرض مصر ثم انتقلت منها الى باقى الأماكن فى مصر، وأن شعب مصر يتشارك دائما فى الأعياد والاحتفالات وكافة المناسبات.

وقدم الشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومعاونيه وجميع المسئولين، وإلى محافظ شمال سيناء ومعاونيه وكافة القيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر الشريف وكل أبناء سيناء لتضامنهم ومحبتهم وتهنئتهم ومشاركتهم لنا، وأن عيد القيامة يذكرنا بالتضحية والبذل والفداء، كما أن جوهر الشعب المصرى هو الإنسانية والمحبة.

ومن جهته أعلن الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية فى شمال سيناء عن تهنئته للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة مشيرا الى العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والمسيحيين، ومتمنيا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء مصر وخاصة شمال سيناء.

حضر اللقاء كل من: حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، سعغدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى، الشيخ الشحات ابراهيم البربرى مدير المتابعة بأوقاف شمال سيناء، وعدد من القيادات.



اهالى شمال سيناء يقدمون التهنئة



جانب من تلقى الكنيسة تهانى العيد



نائب محافظ شمال سيناء يهنئ الكنيسة بالعيد