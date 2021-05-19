95.9 مليون مشترك فى التليفون المحمول فى أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول فى شهر أكتوبر الماضى، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 95.9 مليون مشترك، بينما كانوا 95.3 مليون مشترك فى شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة طفيفة بلغت 600 ألف مشترك، بينما بلغ عدد المشتركين فى التليفون الثابت نحو 9.9 مليون مشترك فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 8.7 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2019، بزيادة مليون و200 ألف مشترك.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت ليصل إلى 51.5 مليون مستخدم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 38.7 مليون مستخدم في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 12.8 مليون مستخدم، وفى المقابل استقر عدد المستخدمين للانترنت عن طريق الـ"USB MODEM" عند 3.4 مليون مستخدم دون تغيير في شهر أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد المشتركين فى التليفون المحمول نحو 96.53 مليون مشترك فى شهر أبريل الماضى، مقابل 93.68 مليون مشترك فى ابريل من عام 2019، بزيادة بلغت 2.85 مليون مشترك، كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت بشكل طفيف، وبلغت نحو 9.53 مليون مشترك فى ابريل الماضى، مقابل 8.36 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.17 مليون مشترك، أما مستخدمى الانترنت في مصر فقد ارتفع إلى 41.06 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول فى ابريل الماضى، مقابل 36.41 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة 4.65 مليون مشترك.