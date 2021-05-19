10 إجراءات احترازية حددتها محافظة الإسكندرية لإعادة فتح الشواطئ العامة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أنه سيتم فتح الشواطئ من صباح يوم السبت الموافق 22 مايو طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي تطبيق الاجراءات الاحترازية علي شواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئ.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية الكاملة وهي :-

١- التباعد المكاني بين الشماسى بحيث لاتقل عن ٤متر بين كل شمسية وأخرى.

٢- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

٣- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة علي كل شاطئ.

٤- توافر إسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية علي الشواطئ .

٥- ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.

٦- استكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين.

٧- إلزام مستأجرى الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات علي المخالفين منهم.

٩- استخدام الآدوات آحادية الاستعمال علي كافتريات الشواطئ.

١٠ - انتشار فرق التفتيش والمتابعة علي الشواطئ لمراقبة الموقف عليها أولا بأول.

وناشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمواطنين بالالتزام بتلك التعليمات حرصا علي الصحة العامة وحفاظا علي آرواح الجميع.