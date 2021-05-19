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وكيل الأوقاف: أكاديمية تدريب الأئمة ستكون راية من رايات نشر صحيح الدين

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:41 م
وكيل الأوقاف: أكاديمية تدريب الأئمة ستكون راية من رايات نشر صحيح الدين وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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علق الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعاة، على فتح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين للراغبين فى التدريب عن بعد من مختلف دول العالم، قائلاً:"الأكاديمية ستكون راية من رايات نشر صحيح الدين على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاطى بشكل إيجابى مع السوشيال ميديا وتقوم بترجمة خطبة الجمعة لـ18 لغة، كما أن هناك 23 صفحة بلغات مختلفة حققت 27 مليون زائر على مستوى العالم.
 
وأضاف "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات المتطرفة استخدمت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى لغسل أدمغة الشباب وتجنيدهم لخدمة أجندتهم الشيطانية، وما نقوم به يهدف إلى حماية الشباب والنشء من هذه الأفكار المتطرفة.
 
وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعاة، أن الوزارة مهتمة بتدريب الأئمة وتأهليهم حتى يكون لدينا إمام عصرى مطلع على كافة القضايا المعاصرة.
 

وزارة الاوقاف

اخبار مصر

ائمة المساجد

اكاديمية تدريب ائمة الاوقاف

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