اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول 8 جرحى فلسطينيين لمستشفى العريش العام

الأربعاء، 19 مايو 2021 10:10 م
وصول 8 جرحى فلسطينيين لمستشفى العريش العام وصول الجرحى
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مستشفى العريش العام، الليلة، 8 جرحى قادمين من الأراضى الفلسطينية عن طريق معبر رفح، وكان فى استقبال الجرحى فريق طبى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
 
 
والمصابون هم إسحاق جاسر 50 سنة، كسر بالساق اليمنى، مجاهد حسن 5 سنوات، كسر بالساق وشظايا، شيماء صلاح 28 سنة قطع بالأوتار وإصابات منوعة، عماد محمد 46 سنة حروق بالجسم، منار أحمد عيد 15 سنة كسور منوعة، عبد السلام محمد 48 سنة كسور بالساق، صالح أحمد صالح 6 سنوات بتر بالقدم، وسام أحمد دياب 19 سنة، شظايا منوعة، ويرافق كل حالة مرافق.
 
وكان مستشفى العريش العام بدأ استقبال الجرحى ظهر الأحد الماضى، ويتم نقلهم فى سيارات إسعاف مجهزة من معبر رفح وصولا للمستشفى ووصل إجمالى من وصل لمستشفى العريش من الجرحى الفلسطينيين 12 مصابا بينهم 2 نقلا لقصر العينى بالقاهرة.
 

شمال سيناء

مستشفى العريش

معبر رفح

غزه

قصف غزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة