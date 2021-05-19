وصول 8 جرحى فلسطينيين لمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، الليلة، 8 جرحى قادمين من الأراضى الفلسطينية عن طريق معبر رفح، وكان فى استقبال الجرحى فريق طبى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون هم إسحاق جاسر 50 سنة، كسر بالساق اليمنى، مجاهد حسن 5 سنوات، كسر بالساق وشظايا، شيماء صلاح 28 سنة قطع بالأوتار وإصابات منوعة، عماد محمد 46 سنة حروق بالجسم، منار أحمد عيد 15 سنة كسور منوعة، عبد السلام محمد 48 سنة كسور بالساق، صالح أحمد صالح 6 سنوات بتر بالقدم، وسام أحمد دياب 19 سنة، شظايا منوعة، ويرافق كل حالة مرافق.

وكان مستشفى العريش العام بدأ استقبال الجرحى ظهر الأحد الماضى، ويتم نقلهم فى سيارات إسعاف مجهزة من معبر رفح وصولا للمستشفى ووصل إجمالى من وصل لمستشفى العريش من الجرحى الفلسطينيين 12 مصابا بينهم 2 نقلا لقصر العينى بالقاهرة.