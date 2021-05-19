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وزير خارجية السعودية: مرحلة الانتقال السياسي بالسودان "مهمة وحساسة"

الأربعاء، 19 مايو 2021 09:49 م
وزير خارجية السعودية: مرحلة الانتقال السياسي بالسودان "مهمة وحساسة" وزير الخارجية السعودي
كتب سمير حسنى

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أعلن فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية، داعيا لوقف الانتهاكات أكانت في القدس الشرقية أو غزة.

وكشف الوزير السعودي في تصريحات لقناة العربية عن التواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد، مضيفا بأن بلاده سنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف.

وأشار بن فرحان إلى أنه لمس من الجانب الأمريكي تفهما لضرورة وقف التصعيد في غزة، مشددا على أن موقف المملكة واضح وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية.

وعن الوضع السوداني، قال إن عملية الانتقال السياسي التي يخوضها السودان مرحلة مهمة وحساسة، مشيرا إلى أن ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، فالمملكة ملتزمة مع شركائها بدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

 


وزير الخارجية السعودي

غزة

فلسطين

السودان

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