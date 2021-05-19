اليوم السابع
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محافظ أسوان يجرى حركة تنقلات لـ6 من رؤساء المراكز

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:41 م
محافظ أسوان يجرى حركة تنقلات لـ6 من رؤساء المراكز محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن، حيث تضمنت الحركة نقل أبراهيم سليمان من رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، ونقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو.
 
كما تضمنت الحركة أيضاً نقل العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو للعمل رئيساً لمركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة السباعية، مع نقل العميد عبد الرحمن عامر للعمل رئيساً لمدينة أبوسمبل السياحية بدلاً من رئيس مدينة كلابشة، في حين تم نقل على ياسين من رئيس مدينة أبوسمبل السياحية إلى رئيس لمدينة كلابشة.

اخبار مصر

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حركه محليات اسوان

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