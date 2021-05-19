ما هو تحليل CRP وكيف يساعد مرضى كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

تحليل CRP من التحاليل المهمة التي تساعد مرضى فيروس كورونا، بجانب الفحوصات الأخرى مثل: تحليل RT-PCR وأشعة CT scan، ويساعد تحليل CRP على تتبع شدة عدوى كورونا لبدء العلاج في الوقت المناسب، فى السطور التالية نتعرف على ما هو اختبار CRP وكيف يمكن أن يساعد مرضى كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو اختبار CRP



يرمز CRP إلى بروتين سي التفاعلي، فهو اختبار يساعد في الكشف عن وجود التهاب أو عدوى في الجسم وهو اختبار دم شائع الاستخدام للكشف عن المستويات المتزايدة للعدوى في الجسم.

وقد لوحظ ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا.

ما هو الالتهاب؟



الالتهاب مصطلح شامل يستخدم لوصف إطلاق المواد الكيميائية المتضمنة في جهاز المناعة، يدمج اختبار CRP إشارات من بروتينات مختلفة متورطة في الالتهاب، تسمى السيتوكينات والتي تزود الأطباء بصورة للنشاط الالتهابي للشخص في غضون ساعات قليلة.

يشير مستوى CRP العالي إلى أن العدوى في الجسم آخذة في الازدياد وبروتين سي التفاعلي يصنعه الكبد في الدم حتى إذا كان لدى الشخص مستويات طبيعية من SPO2، وكانت مستويات CRP أكثر من 70 مجم / لتر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عاصفة خلوية وشيكة، والتي قد تتطلب عناية طبية فورية.

مستويات CRP العادية



تتراوح مستويات تركيز CRP الطبيعي من 30-50 مجم / لتر.

لماذا يزيد CRP في مرضى كورونا؟



يمكن أن يؤدي الإفراط في إنتاج السيتوكينات الالتهابية إلى ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي.

تحارب السيتوكينات مسببات الأمراض ، ولكن عندما يكون النظام في وضع مفرط النشاط ، يمكن أن يتلف أنسجة الرئة.

من يجب أن يجرى اختبار CRP؟



وفقًا للخبراء، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من كورونا، فإن اختبار CRP ليس ضروريًا إلا إذا كان المريض يعاني من أي أعراض شديدة حتى بعد اجتياز 5 أيام من العدوى.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة خلال أي وقت من الإصابة إجراء اختبار CRP.

عند إجراء الاختبار في الوقت المحدد ، يمكن أن يقلل من احتمالية تحول العدوى من خفيفة إلى متوسطة.

كيف يتم اختبار CRP؟



يتم أخذ عينة دم لقياس مستويات بروتين سي التفاعلي في جسمك تستغرق العملية عادة أقل من دقيقة.