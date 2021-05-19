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"فيسبوك" تُنشئ مركز عمليات للتعامل مع المحتوى الخاص بالنزاع الفلسطينى الإسرائيلي

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:22 م
"فيسبوك" تُنشئ مركز عمليات للتعامل مع المحتوى الخاص بالنزاع الفلسطينى الإسرائيلي موقع فيسبوك
واشنطن أ ش أ

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أعلنت شركة (فيسبوك) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنشاء "مركز عمليات خاصة" لمراقبة المحتوى على منصاتها الإلكترونية (فيسبوك) و(إنستجرام) حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلى المتصاعد.

وقالت نائبة رئيس "فيسبوك" لشئون سياسة المحتوى مونيكا بيكرت - حسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن مركز العمليات الخاصة سيعمل على مدار 24 ساعة، وسيتضمن متحدثين باللغتين العربية والعبرية لمساعدة الشركة فى تحديد أى انتهاك لسياساتها، وكذلك استعادة المحتوى الذى تمت إزالته عن طريق الخطأ.

وأضافت أن مركز العمليات الخاصة، الذى تم تشكيله بشكل رسمى الأسبوع الماضي، يتضمن أعضاء من أقسام مراجعة المحتوى وسياسة المحتوى التابعة لفيسبوك؛ ما سيساعد فى سرعة الاستجابة أمام "المشهد المتغير".

وأوضحت أن عمليات مماثلة تم إنشاؤها فى الماضي؛ للتعامل مع أوضاع مثل جائحة فيروس كورونا المستجد وحرائق الغابات فى كاليفورنيا والانتخابات الأمريكية والبرازيلية.

ولفتت إلى أن تلك العملية ستستمر طالما تُعتبر ضرورية، مشيرة إلى أن الشركة ستستمر فى مراقبة الأوضاع على الأرض للتأكد من قراراتها.

 


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