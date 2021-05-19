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ضبط مصنع بسكويت لاستخدامه علامات تجارية مقلدة ومواد خام مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الأربعاء، 19 مايو 2021 08:33 م
ضبط مصنع بسكويت لاستخدامه علامات تجارية مقلدة ومواد خام مجهولة المصدر بكفر الشيخ مصنع - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مصنع بسكويت لاستخدامه علامات تجارية مقلدة وحيازة مواد خام مجهولة المصدر، بإحدى قرى مركز قلين.
 
ووجه المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، بتشكيل حملة تموينية مكونة من رضا داود، وحمدى النوسانى بالرقابة التموينية، للمرور علي الأنشطة التجارية بدائرة مركز قلين.
 
وتمكنت الحملة التموينية من ضبط مصنع بسكويت وويفر، بقرية عشوش التابعة لمركز قلين، لقيام القائمين عليه باستخدام علامات تجارية مقلدة علي منتجات المصنع، بالإضافة إلى حيازة مواد خام مجهولة المصدر.
 
وعُثرت الحملة داخل المصنع على 260 ألفا و928 قطعة بسكويت وويفر من منتجات المصنع، معبأة ومعدة للبيع والتداول بالأسواق، ومطبوع عليها علامات تجارية مقلدة، بدون وجه حق، و5 أطنان و550 كجم بديل زيت الكاكاو، و450 كجم بودرة كاكاو، مجهول المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره.
 
وتحفظت الحملة علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر 1053 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر، لمحال بقالة وسرير ماركت، بمدينة قلين، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

كفر الشيخ

مديرية التموين

بدال تمويني

مواد غذائية

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