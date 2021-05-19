"صحة البحر الأحمر": تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة بلقاح كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن إرسال فرق طبية لتطعيم العاملين بموانئ سفاجا والغردقة بلقاح فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر فى بيان صادر عن المديرية، أنه تم تطعيم العاملين بمينائى الغردقة وسفاجا البحريين عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قد أعلنت صباح اليوم عن تطعيم مرضى الأورام بقسم العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام، وذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان بتطعيم مرضى نقص المناعة وكبار السن ضد فيروس كورونا بجميع مستشفيات المحافظة .

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه جارى التسجيل لجميع مرضى الأورام بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرا وحرصا على راحتهم.