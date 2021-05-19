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تعيين الدكتور محمد جبريل مديرًا لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

الأربعاء، 19 مايو 2021 07:27 م
تعيين الدكتور محمد جبريل مديرًا لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد جبريل، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ وهو ثانٍ مستشفى تم تخصيصة لعزل مصابى كورونا فى مصر بعد مستشفى النجيلة، للقيام بأعمال مدير المستشفى، خلفًا للدكتور محمد حسن  مدير المستشفى السابق حتي 30 يونيو 2021.
 
وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس العام الماضى، كثانٍ مستشفى للعزل الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.
 
وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للعزل الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفاءته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.
 
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