اليوم السابع
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المشدد 15 سنة لـ4 متهمين لخطفهم سيدة والاعتداء عليها بالغربية

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:14 م
المشدد 15 سنة لـ4 متهمين لخطفهم سيدة والاعتداء عليها بالغربية متهم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المتهمين فيها باختطاف سيدة والاعتداء عليها، بعد أن قاموا باستدراجها لقطعة أرض زراعية وإيهامها بأن نجلها تعرض لحادث وما أن وصلت إلى مكان الحادث حتى قاموا بالاعتداء عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة، بعد تقديم المجني عليها بلاغا تتهمهم باستدراجها لقطعة أرض زراعية بعد الاتصال بها وادعوا أن نجلها تعرض لحادث وفور وصولها لمكان البلاغ اعتدوا عليها.

وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين وتم إخلاء سبيلهم بعد حبسهم وتجديد حبسهم عدة مرات على ذمة القضية، وإحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية، وأصدرت حكمها المتقدم.


محافظة الغربية

جنايات طنطا

طنطا

اختطاف سيدة بطنطا

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