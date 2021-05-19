الداخلية تلقى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات وترويجها بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات النقدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتردد شخصان مقيمان بمحافظة أسيوط على الأكشاك والمحلات التجارية الكائنة بنطاق "محطة قطار أسيوط" وبحوزتهما عملات وطنية مقلدة بقصد ترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من العملات الوطنية "المقلدة" فئات مختلفة .. بفحص العملات المضبوطة فنياً تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث واعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من (شخصان آخران أحدهما مقيم بمحافظة القليوبية والآخر مقيم بمحافظة المنيا).

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للوصول لمصدر تقليد تلك العملات والأدوات المستخدمة فى عملية تقليدها.

وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين (أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا - وآخر جارى العمل على ضبطه ) وتبين قيام الأول بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية "فئات مختلفة" واتخاذه من مسكنة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى بنطاق محافظات " أسيوط – المنيا – بنى سويف".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبط الأول وعُثر بمسكنه على (كميات كبيرة من العملات النقدية المقلدة "وطنية – أجنبية" فئات مختلفة – كمية من الأفرخ الورقية "مطبوع عليها عملات وطنية وأجنبية من فئات مختلفة "معدة للتقطيع"، وأخرى ملصق عليها عملات نقدية صحيحة "معدة للطباعة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور لعملات نقدية "وطنية – أجنبية " مقلدة – طابعة ألوان حديثة – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه على مواقع التواصل الإجتماعى – مبلغ مالى)، بمواجهته أقر بممارسه نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.