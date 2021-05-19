إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة 2021 بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعطى قبل قليل، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، شارة البدء لإنطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة 2021، بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة، بالشيخ زايد لتجوب شوارع المدينة حتى مركز شباب الشيخ زايد، بحضور سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش الفعاليات، أن إقامة هذا الأولمبياد والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتى تهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم.

وقال سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، لـ "اليوم السابع"، إن الطلائع المشاركين فى هذه البطولة من المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عاما وستمر البطولة بثلاثة مراحل "محلى، وإقليمى، وقومى"، وستبدأ المنافسات على المستوى المحلى خلال شهر يونيو المقبل وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات إقليمية كل قطاع يضم 3 محافظات ستبدأ المنافسات بينهم على المستوى الإقليمى خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومى خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثانى والثالث فى كل لعبة.