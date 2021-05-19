إصابة 9 أشخاص باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال، باشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة "مكرونة " بمنزلهم بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن وببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبلت مستشفيات ببا والفشن المركزى كلا من حنان مصطفى عبد التواب 50 سنة الشنطور مركز سمسطا، ومحمد معاذ وزير 30 سنة، وأمير معاذ وزير 23 سنة، وشريف معاذ وزير 27 سنة، ومعاذ محمد معاذ وزير ثلاث سنوات،‏ ومحمد محمود الغرباوى خمس سنوات، وعبد الرحمن محمود غرباوى أربع سنوات، وريم محمد معاذ وزير خمس سنوات، وأحمد معاذ وزير 12 سنة‏.

ووجه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تم عمل غسيل معدة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتم خروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.