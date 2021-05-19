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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدتين سلمتا رضيعة متوفاة لمستشفى الخانكة

الأربعاء، 19 مايو 2021 07:30 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدتين سلمتا رضيعة متوفاة لمستشفى الخانكة مديرية أمن القليوبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، جهودها للقبض على سيدتين قامتا بتسليم طفلة لقيطة حديثة الولادة لمستشفى الخانكة المركزى بأبو زعبل، واختفتا أثناء توقيع الكشف الطبى على الطفلة، وتوفيت فور وصولها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الخانكة المركزي بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز، باستقبال سيدتين ولديهما طفلة لقيطة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الرضيعة تبين أن بها الحبل السرى وزرقان في الجسد، وتوفيت فور وصولها، واختفت السيدتان أثناء توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتولت النيابة التحقيق.


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امن القليوبية

رضيعة

مستشفي الخانكة

مديرية امن القليوبية

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