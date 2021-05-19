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أعراض طارئة لـكورونا يجب عدم تجاهلها.. أخطرها صعوبة التنفس والأظافر الزرقاء

الأربعاء، 19 مايو 2021 07:00 م
أعراض طارئة لـكورونا يجب عدم تجاهلها.. أخطرها صعوبة التنفس والأظافر الزرقاء اعراض كورونا الخطيرة
كتبت هند عادل

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أعراض كورونا قد تتطور لدى المصاب من خفيفة إلى شديدة في أي وقت من الأوقات، فأي قدر من الإهمال في تحديد أعراض كورونا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ودخول المستشفى، على الرغم من أن علامات هذه العدوى في الجهاز التنفسي العلوي تبدأ في الظهور ببطء، إلا أن بعض الأعراض قد تشير إلى أنك بحاجة إلى عناية طبية فورية، وفقا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا.

أعراض طارئة لكورونا لا تتجاهلها


فيروس كورونا هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتهاجم رئتيك وفي بعض الحالات حتى قلبك يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر أو إحساس بالحرقان في الرئتين، في عدة حالات وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الألم المستمر أو الضغط في صدرك قد يعني عدوى شديدة في الرئتين ويمكن أن يساعد البحث عن رعاية طبية طارئة في تقليل مخاطر المضاعفات الشديدة والوفاة.

تشير الدراسات إلى أن حوالي 18 % من الأشخاص يعانون من ضيق في الصدر وعدم الراحة إلى جانب ضيق التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا هذا أكثر شيوعًا في حالات كورونا الشديدة مقارنة بالمرض الخفيف.

بجانب ألم الصدر إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية ، فعليك طلب المساعدة الطبية الطارئة.

أعراض اكثر خطورة لكورونا


- صعوبة في التنفس.

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

- أن تكون الشفاه والأظافر والجلد شاحب اللون الرمادي أو الأزرق.

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

- تذكر أنه كلما تصرفت بشكل أسرع، كان ذلك أفضل من أجل الشفاء العاجل.


كورونا

اعراض كورونا

اعراض كورونا الطارئة

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا الخطيرة

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